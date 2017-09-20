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Главная » Образование » Отборочный этап Национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс» пройдёт в Мурманской области
 
 
 
 
21 Сентября 2017 года, 10:08

Отборочный этап Национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс» пройдёт в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области состоится региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Это международное движение по организации конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью, которые проводятся во многих странах мира с 1972 года.

В Мурманской области чемпионат «Абилимпикс» проводится уже второй раз. В 2016 году 37 участников соревновались по 10 компетенциям. Команда Мурманской области заняла 1 место в компетенции «Декоративное искусство: бисероплетение», 2 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учёт» и 5 место в компетенции «Разработка программного обеспечения (Программирование)».

Соревнования II чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» пройдут 19-20 октября по 15 компетенциям: Массажист, Медицинский и социальный уход, Экономика и бухгалтерский учет, Разработка программного обеспечения, Администрирование баз данных, Поварское дело, Выпечка хлебобулочных изделий, Малярное дело, Исполнительское мастерство, Слесарное дело, Бисероплетение, Резьба по дереву, Художественное вышивание, Флористика, Театральное искусство.

Участниками конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью станут школьники, студенты колледжей и вузов, специалисты в возрасте до 65 лет.

Победители II чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» представят наш регион на третьем Национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», который пройдет в Москве в декабре 2017 года.

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