Будущим медикам Мурманской области предлагают платить стипендию в пять тысяч рублей

21 Сентября 2017 года, 13:31

МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Комитет Мурманской областной думы по социальной политике и охране здоровья рассмотрел поправки в закон о мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области.

Ключевой нормой законопроекта является установление дополнительной меры социальной поддержки лицам, получившим высшее медицинское образование и обучающимся в ординатуре, в виде ежемесячной стипендии в пять тысяч рублей. Речь идёт о тех, кто поступил на обучение по целевому приёму и заключил с медицинской организацией договор о трудоустройстве, одним из условий которого будет обязанность проработать в ней три года.

«Считаю, что это правильно, потому что медицинские кадры нам крайне необходимы, - сказала председатель комитета Надежда Максимова. – Поэтому и меры социальной поддержки, и ответственность тех выпускников, что к нам приходят, должны быть обеспечены нормативными актами».

Члены комитета рекомендовали принять законопроект в первом и окончательном чтении.