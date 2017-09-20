Мэр Оленегорска посетил будущий филиал Мурманского педагогического колледжа

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЦИРК ШАПИТО с программой «ДЭЖАВЮ» ЦИРК ШАПИТО с программой «ДЭЖАВЮ»
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «РУКИ ВВЕРХ» 24 ноября. Ледовый дворец ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «РУКИ ВВЕРХ» 24 ноября. Ледовый дворец
ЦКП приглашает бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в семинаре 1C ЦКП приглашает бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в семинаре 1C
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Крылатые ракеты успешно поразили цели. Северный флот тренируется в Баренцевом море
 
 
 
 

Курсы валют 21.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,5555
0,2086
1 USD
Доллар США
58,1290
0,0297
1 EUR
Евро
69,7664
0,0879
10 NOK
Норвежских крон
74,4843
0,0476
10 SEK
Шведских крон
73,1173
0,0015
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.3 м/с
давление 777.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Будущим медикам Мурманской области предлагают платить стипендию в пять тысяч рублей
21 Сентября 2017, 13:31
Будущим медикам Мурманской области предлагают платить стипендию в пять тысяч рублей
Гражданам стали реже отказывать в выплатах по ОСАГО
21 Сентября 2017, 11:36
Гражданам стали реже отказывать в выплатах по ОСАГО
Кто виноват в смертельном ДТП с участием командующего ВДВ?
21 Сентября 2017, 09:48
Кто виноват в смертельном ДТП с участием командующего ВДВ?
Реализация проекта «Деревня северных гномов» может начаться в 2018 году
20 Сентября 2017, 17:05
Реализация проекта «Деревня северных гномов» может начаться в 2018 году
 
 
 
 

Самое читаемое

Кто виноват в смертельном ДТП с участием командующего ВДВ?
21 Сентября 2017, 09:48
Администратор мурманского ресторана разорвал ветеранское удостоверение посетителя
21 Сентября 2017, 15:00
Карелия возродила рыбопромышленный бренд
20 Сентября 2017, 18:41
Спасая сына, северянка перевела мошенникам 50 тысяч рублей
20 Сентября 2017, 19:44
Териберка вошла в топ-10 мест России, до которых не добраться самолетом
20 Сентября 2017, 17:00
НАСА: Арктика тает с рекордной скоростью
20 Сентября 2017, 17:53
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Мэр Оленегорска посетил будущий филиал Мурманского педагогического колледжа
 
 
 
 
21 Сентября 2017 года, 15:32

Мэр Оленегорска посетил будущий филиал Мурманского педагогического колледжа


ОЛЕНЕГОРСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - Филиал нашего колледжа в Оленегорске посетил мэр города Олег Григорьевич Самарский.

Напомним, уже в этом учебном году здесь начнётся обучение по специальности «Дошкольное образование» с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста».

«Группа набрана, учиться у нас будут студенты не только из Оленегорска, но и из других районов области, и даже Карелии. Сейчас мы находимся в процессе получения лицензии, и уже в начале ноября студенты соберутся на первую сессию», - рассказала заведующая филиалом Татьяна Николаевна Чайкина.

«Идею создания филиала педагогического колледжа в Оленегорске поддержало Министерство образования и науки Мурманской области, и конечно, администрация самого муниципального образования, - отметила Татьяна Николаевна. - Ведь в горнопромышленный колледж поступали, в основном, ребята, а появление здесь педагогического колледжа поможет и девушкам получить образование в своём городе».

Муниципалитет выделил для филиала здание бывшего детского дома «Огонек»: здесь расположились и аудитории, и общежитие. В ходе визита Олег Григорьевич встретился с заведующей филиалом, ознакомился с итогами выполнения ремонтных работ, осмотрел комнаты и учебные классы. Кроме того, он пообещал помощь в решении некоторых проблем и интересовался перспективами развития.

«Очень рад, что у нас появился филиал педагогического колледжа. Желаю вам удачи, и встретимся на открытии!», - подчеркнул мэр Оленегорска.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта