Мэр Оленегорска посетил будущий филиал Мурманского педагогического колледжа

21 Сентября 2017 года, 15:32

ОЛЕНЕГОРСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - Филиал нашего колледжа в Оленегорске посетил мэр города Олег Григорьевич Самарский.

Напомним, уже в этом учебном году здесь начнётся обучение по специальности «Дошкольное образование» с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста».

«Группа набрана, учиться у нас будут студенты не только из Оленегорска, но и из других районов области, и даже Карелии. Сейчас мы находимся в процессе получения лицензии, и уже в начале ноября студенты соберутся на первую сессию», - рассказала заведующая филиалом Татьяна Николаевна Чайкина.

«Идею создания филиала педагогического колледжа в Оленегорске поддержало Министерство образования и науки Мурманской области, и конечно, администрация самого муниципального образования, - отметила Татьяна Николаевна. - Ведь в горнопромышленный колледж поступали, в основном, ребята, а появление здесь педагогического колледжа поможет и девушкам получить образование в своём городе».

Муниципалитет выделил для филиала здание бывшего детского дома «Огонек»: здесь расположились и аудитории, и общежитие. В ходе визита Олег Григорьевич встретился с заведующей филиалом, ознакомился с итогами выполнения ремонтных работ, осмотрел комнаты и учебные классы. Кроме того, он пообещал помощь в решении некоторых проблем и интересовался перспективами развития.

«Очень рад, что у нас появился филиал педагогического колледжа. Желаю вам удачи, и встретимся на открытии!», - подчеркнул мэр Оленегорска.