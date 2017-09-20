Международное сотрудничество в педагогическом колледже

21 Сентября 2017 года, 16:25

МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - Мурманский педагогический колледж продолжает сотрудничество с саамским центром «Вардубайки», расположенным в Норвегии, в губернии Нурдланд.

Интерес к саамской тематике для колледжа не случаен - в далекие 1930-е годы учебное заведение создавалось, в том числе, и для подготовки кадров для национальных школ. На протяжении многих лет студенты изучают культуру и творчество саамов, их традиции. В колледже проходят дни саамской культуры, мастер-классы и встречи с представителями коренного народа.

В 2015 году Мурманский педагогический колледж совместно с центром «Вардубайки» и ДОУ №136 г. Мурманска осуществили совместный проект, направленный на изучение систем дошкольного образования двух стран, обмен опытом в образовательной системе изучения саамского языка, культуры и традиций саамов Норвегии и России, знакомство с передовыми методиками работы по данному направлению в детских садах и школах.

По мнению всех участников, результаты проекта были очень успешны, поэтому было решено продолжить сотрудничество. Кроме того, к работе подключился и Ловозерский национальный культурный центр. Цель нового проекта — создание методического пособия для детских садов Норвегии и России, которое поможет познакомить детей с культурой народа саами. В него войдут истории-рассказы о саамском мальчике из Северной Норвегии Ниилласе и саамской девочке из России Моатрэн. Пособие планируется издать на четырех языках: русском, норвежском, кильдинском саамском и северо-саамском.

Работа по проекту уже началась. Так, участники разрабатывают занятия по знакомству детей с саамской культурой, готовят дидактические материалы. В рамках проекта для российской стороны была организована поездка в саамский центр «Вардубайки». В ней приняли участие директор Мурманского педагогического колледжа Надежда Фёдоровна Вуколова и заместитель директора по учебной работе Надежда Борисовна Дуванова.

Во время визита был проведен рабочий семинар, где участники обсудили разработанные занятия, обменялись идеями и наметили дальнейшие планы. Кроме того, они посетили местный детский сад, где малыши получают первые уроки саамского языка и знакомятся с богатыми традициями предков в игровой форме. «В детском саду нами было проведено пробное занятие по одной из тех историй-рассказов, что войдут в новое пособие», - рассказала Надежда Фёдоровна.

Следующий этап проекта – иллюстрирование нового сборника. Каждый рассказ будет сопровождаться рисунками, соответствующими его теме. В Мурманском педагогическом колледже уже работают над этой частью проекта, приступив к выполнению иллюстраций к рассказам.