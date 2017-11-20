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20 Ноября 2017 года, 13:59

Россияне недовольны нехваткой учителей в школах


РОССИЯ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС подвел итоги четырехлетнего исследования отношения родителей к изменениям в системе общего образования. 86% считают качество преподавания в школах достаточно высоким, и этот показатель остается стабильным все последние годы. Но по отдельным вопросам доля недовольных выросла.

Самая тревожная тенденция, по мнению авторов исследования, — это ощутимый рост беспокойства родителей по поводу нехватки учителей, пишут «Известия». Если в 2014 году кадровый вопрос тревожил 12% родителей, то в 2016 — 19,7%. Растет и число родителей, которых не удовлетворяет техническая оснащенность школ. С 2013 по 2016 год их доля увеличилась в полтора раза — с 8,2% до 12,1%.

Руководитель Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко считает, что увеличение доли недовольных говорит о негативной тенденции. Показатели неудовлетворенности растут именно за счет тех родителей, чьи дети учатся в образовательных организациях небольших населенных пунктов и в сельской местности, уточнила эксперт.

«В СМИ регулярно говорится о том, что учителям повышают зарплаты, что положение школ улучшается, — пояснила Клячко. — Но если население видит, что долгое время ничего не меняется, появляется недовольство. Когда вокруг много проблем, родитель рад уже тому, что ребенка просто учат. А когда ситуация выправляется, человек начинает отмечать, что нет учителя английского языка, или что в школе нет актового зала, или что в нее далеко ходить».

В 2013 году 71,7% родителей надеялись на повышение качества преподавания, обусловленное ростом вознаграждения педагогов. Однако в 2016 году участники исследования констатировали, что этого не произошло — 63,8% респондентов заявили, что увеличение учительских зарплат никак не повлияло на качество образования.

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    array(9) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "34204" ["channel"]=> string(27) "/education/item/208077.html" ["comment"]=> string(288) "Увеличение учительских зарплат не может повлиять на качество образования. Точно так же, как рост зарплат чиновников влияет только на увеличение сумм взяток." ["date"]=> string(19) "2017-11-20 15:52:23" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(14) "178.68.115.129" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:72085138" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "34206" ["channel"]=> string(27) "/education/item/208077.html" ["comment"]=> string(1099) ""Увеличение учительских зарплат" - фикция. Говорю, как муж учительницы. Увеличение учительских окладов - да, есть. За счет УМЕНЬШЕНИЯ учительских надбавок. Увеличение учительской нагрузки - тож есть. На 1.5, 1.75 ставки пашут + замены почасовые. Поэтому и на руки больше получают. Но не за 1 ставку! Т.е. тут так же, как с врачами, статистика хитро считается исходя не из ставок, а из работников: учителей и врачей не хватает, министерство и администрация заставляет оставшихся пахать за двоих, в результате умученным учителям платят больше, но и работают они больше. Увеличения зарплат на учительскую ставку НЕТ!" ["date"]=> string(19) "2017-11-20 17:38:00" ["autor"]=> string(17) "Дмитрий ©" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "83.171.104.15" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:72087931" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "34208" ["channel"]=> string(27) "/education/item/208077.html" ["comment"]=> string(168) "Почему за двоих, если ставка зарплаты учителя - это 18 часов? У нас какая рабочая неделя?" 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["date"]=> string(19) "2017-11-20 22:43:02" ["autor"]=> string(16) "Дмитрий©" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "95.54.178.90" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:72098303" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "34214" ["channel"]=> string(27) "/education/item/208077.html" ["comment"]=> string(702) "Штаны, по всей видимости, протираете Вы. В учебную нагрузку входит не только собственно проведение уроков, но и проверка тетрадей, подготовка планов и т. д. Указанная норма утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»." 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  • Увеличение учительских зарплат не может повлиять на качество образования. Точно так же, как рост зарплат чиновников влияет только на увеличение сумм взяток.
  • "Увеличение учительских зарплат" - фикция. Говорю, как муж учительницы. Увеличение учительских окладов - да, есть. За счет УМЕНЬШЕНИЯ учительских надбавок. Увеличение учительской нагрузки - тож есть. На 1.5, 1.75 ставки пашут + замены почасовые. Поэтому и на руки больше получают. Но не за 1 ставку! Т.е. тут так же, как с врачами, статистика хитро считается исходя не из ставок, а из работников: учителей и врачей не хватает, министерство и администрация заставляет оставшихся пахать за двоих, в результате умученным учителям платят больше, но и работают они больше. Увеличения зарплат на учительскую ставку НЕТ!
  • Почему за двоих, если ставка зарплаты учителя - это 18 часов? У нас какая рабочая неделя?
  • Отдельных учителей вообще с работы нужно гнать с волчьим билетом. Типа той учительницы истории, чей ученик вещал в Бундестаге о жалости к солдатам вермахта.
  • Стране нужны только солдаты, а не образованные люди.
  • А вы, уважаемый Знайка, сначала проведите уроков на две ставки, 36 часов в неделю (по 6 уроков каждый день, включая субботу), вместо того, чтобы 40 часов штаны протирать. Тогда и поймете, почему ставка 18 часов. 18 часов - это только урочная деятельность, знающий вы наш.
  • Штаны, по всей видимости, протираете Вы. В учебную нагрузку входит не только собственно проведение уроков, но и проверка тетрадей, подготовка планов и т. д. Указанная норма утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
  • Разумеется. Вот все остальное называется "внеурочная деятельность". Но вы-то начали вещать о 18 часах так, как будто кроме них (уроков) учителя ничего не делают. А теперь возьмите 2 УРОЧНЫХ ставки (36 часов) и прибавьте еще столько же часов внеурочной деятельности. Сколько, говорите, у нас рабочая неделя?
  • Я только "за"!
 
 
 
 
 
 
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