Россияне недовольны нехваткой учителей в школах

20 Ноября 2017 года, 13:59

РОССИЯ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС подвел итоги четырехлетнего исследования отношения родителей к изменениям в системе общего образования. 86% считают качество преподавания в школах достаточно высоким, и этот показатель остается стабильным все последние годы. Но по отдельным вопросам доля недовольных выросла.

Самая тревожная тенденция, по мнению авторов исследования, — это ощутимый рост беспокойства родителей по поводу нехватки учителей, пишут «Известия». Если в 2014 году кадровый вопрос тревожил 12% родителей, то в 2016 — 19,7%. Растет и число родителей, которых не удовлетворяет техническая оснащенность школ. С 2013 по 2016 год их доля увеличилась в полтора раза — с 8,2% до 12,1%.

Руководитель Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко считает, что увеличение доли недовольных говорит о негативной тенденции. Показатели неудовлетворенности растут именно за счет тех родителей, чьи дети учатся в образовательных организациях небольших населенных пунктов и в сельской местности, уточнила эксперт.

«В СМИ регулярно говорится о том, что учителям повышают зарплаты, что положение школ улучшается, — пояснила Клячко. — Но если население видит, что долгое время ничего не меняется, появляется недовольство. Когда вокруг много проблем, родитель рад уже тому, что ребенка просто учат. А когда ситуация выправляется, человек начинает отмечать, что нет учителя английского языка, или что в школе нет актового зала, или что в нее далеко ходить».

В 2013 году 71,7% родителей надеялись на повышение качества преподавания, обусловленное ростом вознаграждения педагогов. Однако в 2016 году участники исследования констатировали, что этого не произошло — 63,8% респондентов заявили, что увеличение учительских зарплат никак не повлияло на качество образования.