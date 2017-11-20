Около 1% проб в школьных столовых Мурманской области не соответствует санитарным нормам

20 Ноября 2017 года, 16:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области по состоянию на 14 ноября 2017 года питание получают 93,4% школьников. Горячее питание из них получают: 98,7% в начальной школе и 80,2% - в средней школе. Кроме того, все общеобразовательные организации участвуют в программе «Школьное молоко», в рамках которой, более 30 тысяч учащихся получают молоко.

В рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора с начала учебного года было проведено 26 проверок по вопросам организации питания детей, исследовано 237 проб готовых блюд, продовольственного сырья. Удельный вес проб, несоответствующих санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, составил 0,8%.

«По каждому случаю несоответствия проб гигиеническим нормативам приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц», - сообщили «Би-порту» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: VistaNews.ru