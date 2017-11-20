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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Около 1% проб в школьных столовых Мурманской области не соответствует санитарным нормам
 
 
 
 
20 Ноября 2017 года, 16:46

Около 1% проб в школьных столовых Мурманской области не соответствует санитарным нормам


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области по состоянию на 14 ноября 2017 года питание получают 93,4% школьников. Горячее питание из них получают: 98,7% в начальной школе и 80,2% - в средней школе. Кроме того, все общеобразовательные организации участвуют в программе «Школьное молоко», в рамках которой, более 30 тысяч учащихся получают молоко.

В рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора с начала учебного года было проведено 26 проверок по вопросам организации питания детей, исследовано 237 проб готовых блюд, продовольственного сырья. Удельный вес проб, несоответствующих санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, составил 0,8%.

«По каждому случаю несоответствия проб гигиеническим нормативам приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц», - сообщили «Би-порту» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: VistaNews.ru

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