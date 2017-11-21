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Жизнь в Мурманске


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Главная » Образование » Курсант Мурманского филиала Нахимовского училища награждён за лучшую идею в области робототехники
 
 
 
 
21 Ноября 2017 года, 12:45

Курсант Мурманского филиала Нахимовского училища награждён за лучшую идею в области робототехники


РОССИЯ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ - Соревнования по робототехнике среди довузовских организаций Минобороны России прошли 20 октября в рамках I-й Молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник» на площадке «Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье. Более 100 воспитанников из 27 суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов боролись за призовые места при помощи собранных своими руками роботов.

В первую очередь, конкурсанты демонстрировали свои способности при решении нестандартных задач на трассах и препятствиях. При этом ключевое значение имели особенности моделирования и конструирования роботов, а также программирование их модулей и систем.

В конкурсе «Гонки по линии» первое место занял представитель Казанского суворовского военного училища Артем Кононов, в конкурсе «Кегельринг» - кадет Кызылского Президентского кадетского училища Эртине Салчак, а в конкурсе «Сумо» первым стал воспитанник Владивостоксого Президентского кадетского училища Михаил Хабаров.

Особенностью соревнований стали новые номинации, по которым оценивались конкурсанты. Так, кадеты Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Денис Шулаков и Дмитрий Сербин стали лучшими в номинации «За лучшую разработку в области робототехники».

Победителем в номинации «За лучшую идею в области робототехники» стал представитель Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища нахимовец Алексей Крутой. Лучшим в номинации «За лучшую защиту проекта в области робототехники» стал суворовец Тульского суворовского военного училища Мурат Тлисов.

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  • Молодцы, мальчишки! Так держать! Чтобы родители гордились!
  • Он не курсант! Он нахимовец...
  • "Нахимовец" - это сленговое название курсанта Нахимовского ВМУ. И чем Вам курсант не угодил?
  • Опаньки... Вам ПИТОН насолил?
 
 
 
 
 
 
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