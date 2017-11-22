В МАГУ прошел День карьеры «Карьерный взлёт»

22 Ноября 2017 года, 10:05

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ - 20 ноября в Мурманском арктическом государственном университете состоялся День карьеры для молодёжи Мурманской области «Карьерный взлет». День карьеры проходил в рамках Программы развития опорного университета на 2017-2021 год.

Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов трудоустройства студентов, выпускников средних и высших учебных заведений. С приветственным словом к ребятам обратился ректор опорного университета доктор философских наук, профессор Андрей Михайлович Сергеев. К участникам Дня карьеры также обратились с приветствием заместитель губернатора Мурманской области Инна Олеговна Погребняк и министр социального развития Мурманской области Сергей Борисович Мякишев. В своих выступлениях они отметили важность проведения подобных мероприятий в стенах опорного вуза области. На пленарном заседании, продолжившем программу форума, гостей Дня карьеры ждали выступления спикеров и встреча с представителями предприятий Мурманской области.

По окончании заседания молодые люди отправились закрепить полученные знания на практике. Для этого в университете работали три площадки. Как организовать себя в процессе поиска работы, где искать вакансии, как обеспечить правильный психологический настрой, написать резюме и сопроводительное письмо – все эти вопросы разбирались на мастер-классе «Технология поиска работы», социально-психологическом тренинге «Шаги карьеры», а также на деловой игре «Пробное собеседование».

День карьеры состоялся в рамках мероприятия по созданию и поддержке работы Арктического ресурсного кадрового центра МАГУ. На пленарном заседании прошла презентация Центра, который станет новой региональной площадкой взаимодействия представителей корпораций-работодателей, органов региональной власти и МАГУ как ведущего образовательного учреждения в Мурманской области. На основе результатов мониторинга рынка труда и научно обоснованного прогноза Центр будет определять приоритетные направления подготовки кадров для региона.