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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
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Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Студенты Мурманской области представили регион в финале Российской национальной премии «Студент года»
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 13:35

Студенты Мурманской области представили регион в финале Российской национальной премии «Студент года»


РЕСПУБЛИКА КРЫМ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Крыму состоялся финал Российской национальной премии «Студент года – 2017». Премия учреждена Российским союзом молодежи и федеральным Министерством образования и науки с целью поддержки молодых людей, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали более пяти тысяч человек. В финал прошли порядка 200 участников из 62 регионов России, в том числе сразу два представителя Мурманской области – Александра Молодцова (Мурманский арктический государственный университет) и Дмитрий Замшев (Мурманский индустриальный колледж).

Насыщенная образовательная программа финала включала кейсовые задания, интеллектуальные и деловые игры, сдачу спортивных нормативов, исторический и тотальный диктанты, «круглые столы», мастер-классы и многое другое. В рамках финала состоялась панельная дискуссия с экспертным жюри премии. Для участников были также организованы экскурсии по Симферополю.

Участники форума уверены, что полученный опыт, безусловно, позволит им выйти на новый уровень деятельности в своих учебных заведениях и претендовать на победу в национальной премии «Студент года – 2018».

«Программа очень качественно продумана... Рад, что побывал на таком мероприятии, надеюсь принять участие и в следующем году», – делится впечатлениями Дмитрий Замшев.

«Несмотря на конкурсную основу мероприятия, все было очень добрым и приятным... Участие в премии «Студент года» стало для меня значительным событием!», – говорит Александра Молодцова.

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