Мурманская областная детско-юношеская библиотека подведет итоги Международного конкурса детской рукописной книги

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
В «Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения В «Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
ВБРР дарит праздничное настроение ВБРР дарит праздничное настроение
Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика» Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

Решать поставленные задачи в Арктической зоне и других районах Мирового океана готов и Северный флот
 
 
 
 

Курсы валют 23.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,1713
-0,6316
1 USD
Доллар США
59,0061
-0,4543
1 EUR
Евро
69,4030
-0,4154
10 NOK
Норвежских крон
72,0193
0,5963
10 SEK
Шведских крон
69,9937
0,2340
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-13°
1.4 м/с
давление 768.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

За неделю уровень инфляции в России не изменился
22 Ноября 2017, 16:26
За неделю уровень инфляции в России не изменился
Цены производителей снижаются, но продукты всё равно дорожают
22 Ноября 2017, 15:50
Цены производителей снижаются, но продукты всё равно дорожают
В промышленном производстве Мурманской области сохраняется рост
22 Ноября 2017, 15:04
В промышленном производстве Мурманской области сохраняется рост
Чиновники придумали, как заставить самозанятых граждан платить налоги
22 Ноября 2017, 14:49
Чиновники придумали, как заставить самозанятых граждан платить налоги
 
 
 
 

Самое читаемое

Следствие устанавливает причину смерти преподавателя во время урока в Мурманске
22 Ноября 2017, 19:05
Североморское шоссе в Мурманске затопило
22 Ноября 2017, 13:00
На городском кладбище выявлены нарушения
22 Ноября 2017, 10:50
Синоптики прогнозируют до 23 градусов мороза в Мурманской области
22 Ноября 2017, 08:20
Житель Заполярного пришёл в суд с отвёрткой в кармане
22 Ноября 2017, 10:21
Северянин выпал из автомобиля на проезжую часть во время разворота микроавтобуса
22 Ноября 2017, 12:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Мурманская областная детско-юношеская библиотека подведет итоги Международного конкурса детской рукописной книги
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 18:14

Мурманская областная детско-юношеская библиотека подведет итоги Международного конкурса детской рукописной книги


МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 23 ноября в 13:00 состоится Праздник юных писателей, на котором будут подведены итоги юбилейного XX Международного конкурса детской рукописной книги «Большой России малый уголок».

В ДК соберутся юные писатели из Мурманска и Мурманской области, педагоги, родители. В праздничной обстановке, которую украсят своими выступлениями лучшие детские творческие коллективы города, состоится награждение победителей конкурса. Участники, не занявшие призовые места, будут отмечены благодарственными письмами организаторов конкурса.

Международный конкурс детской рукописной книги – масштабный творческий проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

В этом году в конкурсе приняло участие около 5000 ребят из 40 городов и поселков региона, а также Архангельской, Псковской и Ярославской областей, Карелии и Санкт-Петербурга. В финал вышли более 2000 юных авторов, которые создали и представили на конкурс свыше 350 детских рукописных книг, с которыми можно будет познакомиться на выставке в фойе Дворца культуры.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске после ремонта открылся молодёжный центр на Маклакова
2.
Следствие устанавливает причину смерти преподавателя во время урока в Мурманске
3.
Художественный музей приглашает на выставку живописи и графики Андрея Ветрогонского
4.
Стало известно, во сколько в среднем обойдутся оливье и селёдка «под шубой» к новогоднему столу
5.
Путин призвал крупные предприятия быть готовыми к увеличению выпуска военной продукции
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта