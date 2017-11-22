Мурманская областная детско-юношеская библиотека подведет итоги Международного конкурса детской рукописной книги

22 Ноября 2017 года, 18:14

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 23 ноября в 13:00 состоится Праздник юных писателей, на котором будут подведены итоги юбилейного XX Международного конкурса детской рукописной книги «Большой России малый уголок».

В ДК соберутся юные писатели из Мурманска и Мурманской области, педагоги, родители. В праздничной обстановке, которую украсят своими выступлениями лучшие детские творческие коллективы города, состоится награждение победителей конкурса. Участники, не занявшие призовые места, будут отмечены благодарственными письмами организаторов конкурса.

Международный конкурс детской рукописной книги – масштабный творческий проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

В этом году в конкурсе приняло участие около 5000 ребят из 40 городов и поселков региона, а также Архангельской, Псковской и Ярославской областей, Карелии и Санкт-Петербурга. В финал вышли более 2000 юных авторов, которые создали и представили на конкурс свыше 350 детских рукописных книг, с которыми можно будет познакомиться на выставке в фойе Дворца культуры.