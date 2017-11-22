Лучшие учащиеся Кировска и Апатитов получили гранты Кировского филиала АО «Апатит»

22 Ноября 2017 года, 16:35

КИРОВСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ - В Кировском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») состоялось вручение грантов учащимся Кировско-Апатитского района. В этом году обладателей грантов выбирали в трёх номинациях: «Образование», «Культура» и «Спорт» из 85 соискателей.

Своих кандидатов на получение награды выдвинули 28 учреждений образования, культуры и спорта Кировска и Апатитов. Самая высокая конкуренция оказалась в номинации «Образование». На грант претендовали 42 человека. Все – отличники и участники олимпиад.

Как отметил заместитель директора по персоналу и социальной политике Кировского филиала АО «Апатит» Александр Гусарин: «Успех каждого ребенка – это командная работа. Она включает в себя работу учителей, усилия тренеров, помощь родных и друзей. Наше предприятие со своей стороны также поддерживает талантливую молодежь, мы всегда готовы оказать содействие хорошим начинаниям».

Победить хотелось каждому, но конкурс есть конкурс. 20 соискателей получили специальные премии. А обладателями грантов стали: в номинации «Образование» - Полина Асанович, учащаяся школы №15 города Апатиты. Полина принимает активное участие и занимает призовые места во всероссийских и международных олимпиадах.

Ренат Кузьмин, воспитанник отделения плавания детско-юношеской спортивной школы «Юность», получил грант в номинации «Спорт». Ренат - кандидат в мастера спорта, входит в состав сборной команды Мурманской области, неоднократно становился победителем и призером первенств и чемпионатов Мурманской области и Северо-Западного федерального округа.

Обладательницей гранта в номинации «Культура» стала Анна Ратникова, воспитанница Дома детского творчества им. А.Е. Ферсмана города Апатиты. Солистка коллектива народной песни и танца «Забава» многократная победительница вокальных конкурсов, в том числе международного уровня. По словам Анны «получать такие награды очень приятно, это вдохновляет на дальнейшие достижения. Большое спасибо предприятию, маме и педагогам».

Впервые гранты предприятия стали вручать в 2002 году. Основная цель - поддержка одаренных детей и подростков Кировска и Апатитов, демонстрирующих высокие показатели в учебе, спорте, культуре.