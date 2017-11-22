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В мурманском арктическом университете сегодня объявлен «День карьеры»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Североморске открываются Рождественские образовательные чтения
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 19:23

В Североморске открываются Рождественские образовательные чтения


СЕВЕРОМОРСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Североморске 23 ноября открывается региональный этап ХХVI Международных рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», организованный Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Североморской Епархией.

Рождественские чтения – это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного воспитания, в котором примут участие представители организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений культуры Североморска, Александровска, Видяево, Заозерска и Никеля, духовенство.

В рамках пленарного заседания планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки и Североморской епархией, а также плана совместных действий на 2018-2020 годы.

24 ноября состоится «круглый стол» на тему «Церковь и молодежь ХХI века: духовные ценности и ориентиры».

28 ноября начнет работу конференция «Ценностные ориентиры отечественного образования: история и современность», программа которой включает пять секций: «Духовно-нравственные основы воспитания», «Связь духовно-нравственного воспитания в школе с национальными ценностями», «Чтение в системе ценностей современного общества», «Нравственное воспитание дошкольников», «Православные ценности в образовании вчера, сегодня, завтра».

В рамках Рождественских чтений 1 декабря для родителей третьеклассников школ Североморска состоится муниципальное родительское собрание «Нравственные ценности. Все начинается с семьи».

Завершатся чтения 6 декабря.

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