На базе МАГУ продолжается проведение курса просветительских лекций

23 Ноября 2017 года, 11:47

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ - На базе Мурманского арктического государственного университета продолжается проведение курса просветительских лекций по теме «Социальная инклюзия людей с особыми потребностями: продвижение идеи и пути развития практики» (в рамках гранта Российского общества «Знание», Мурманское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»). Данный проект приобрел широкие масштабы, в нем принимают участие 120 слушателей – работники образования, культуры, социальной защиты населения, журналисты, представители налоговой службы, Министерства социального развитии Мурманской области, общественных организаций, студенты МАГУ.

23 ноября 2017 года состоятся новые мероприятия: будут проведены тренинги по развитию социальных навыков взаимодействия с разными категориями людей с особыми потребностями и по развитию толерантных отношений в обществе.