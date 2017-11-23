Школа молодого педагога по образовательной робототехнике пройдет в «Лапландии»

23 Ноября 2017 года, 16:23

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Первая сессия образовательного проекта «Школа молодого педагога по образовательной робототехнике» начнет свою работу 27-28 ноября. Мастер-классы для работников образовательных учреждений Мурманской области пройдут в центре «Лапландия». Им расскажут о базовых навыках и передовом опыте в области образовательной робототехники.

На протяжении двух дней преподаватели детского технопарка «Кванториум51», педагоги дополнительного образования и методисты Регионального центра научно-технического творчества, будут представлять мастер-классы по работе с lego WeDo, EV3, Arduino и др., расскажут о перспективах занятий с конструкторами, соревнованиях, поделятся методикой работы с детьми.