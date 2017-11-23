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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
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Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » На базе Мурманского индустриального колледжа состоялся обучающий семинар экспертов III Регионального чемпионата WorldSkills Russia
 
 
 
 
23 Ноября 2017 года, 14:50

На базе Мурманского индустриального колледжа состоялся обучающий семинар экспертов III Регионального чемпионата WorldSkills Russia


МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ - 22 ноября на базе Мурманского индустриального колледжа, который является региональным координационным центром «WorldSkills Россия» в Мурманской области, состоялся обучающий семинар экспертов III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области, в котором приняли участие более 75 педагогических работников из 18 профессиональных образовательных организаций и специалистов ведущих предприятий Мурманской области.

В рамках семинара были рассмотрены основные вехи развития движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области: достижения и дальнейшие перспективы; регламентирующая документация регионального чемпионата; правила оценивания заданий регионального чемпионата, работа в системе СIS; практика организации и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области по различным компетенциям.

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Опытом участия в чемпионатном движении поделились сертифицированные эксперты Мурманской области, специалисты регионального координационного центра «WorldSkills Россия».

В ходе семинара состоялся живой диалог начинающих экспертов, участники получили ответы на проблемные вопросы.

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области пройдет в период с 18 по 22 декабря 2017 года. 150 молодых профессионалов примут участие в соревнованиях по 18 компетенциям WorldSkills и WorldSkillsJunior.

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