На базе Мурманского индустриального колледжа состоялся обучающий семинар экспертов III Регионального чемпионата WorldSkills Russia

23 Ноября 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ - 22 ноября на базе Мурманского индустриального колледжа, который является региональным координационным центром «WorldSkills Россия» в Мурманской области, состоялся обучающий семинар экспертов III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области, в котором приняли участие более 75 педагогических работников из 18 профессиональных образовательных организаций и специалистов ведущих предприятий Мурманской области.

В рамках семинара были рассмотрены основные вехи развития движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области: достижения и дальнейшие перспективы; регламентирующая документация регионального чемпионата; правила оценивания заданий регионального чемпионата, работа в системе СIS; практика организации и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области по различным компетенциям.

Опытом участия в чемпионатном движении поделились сертифицированные эксперты Мурманской области, специалисты регионального координационного центра «WorldSkills Россия».

В ходе семинара состоялся живой диалог начинающих экспертов, участники получили ответы на проблемные вопросы.

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области пройдет в период с 18 по 22 декабря 2017 года. 150 молодых профессионалов примут участие в соревнованиях по 18 компетенциям WorldSkills и WorldSkillsJunior.