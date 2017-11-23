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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В МАГУ продолжаются открытые лекции для населения «Разговоры о важном»
 
 
 
 
23 Ноября 2017 года, 15:13

В МАГУ продолжаются открытые лекции для населения «Разговоры о важном»


МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ - 25 ноября в Мурманском арктическом государственном университете состоится очередная научно-просветительская лекция для населения в рамках лектория «Разговоры о важном», проводимом Центром психологического развития МАГУ «Арктический вектор». Тема новой встречи «В плену зависимости».

Игровая зависимость, зависимость от людей, шопоголия, трудоголизм, зависимость от телевизора и других информационных источников, от физических упражнений, диет, приема лекарственных средств – эти и другие виды человеческой слабости рассмотрит ведущая лектория Анастасия Данилина. Кроме этого, практикующий коучер, тренер личностного роста и социальных навыков расскажет о причинах их возникновения и даст актуальные рекомендации по поведению с зависимыми людьми и борьбе с собственными зависимостями. Встреча пройдет в МАГУ 25 ноября в 14 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 16, аудитория 316.

Послушать лекцию в своем городе смогут жители Апатит. В эти выходные «Арктический вектор» будет работать для апатитчан два дня подряд. В субботу 25 ноября в 16 часов во Дворце культуры лекцию-дискуссию «О свободе» проведет кандидат психологических наук Илья Балымов. В воскресенье 26 ноября в 15 часов в Библиотеке-музее им. Л.А. Гладиной лекцию на тему «В плену зависимости» прочитает тренер личностного роста Анастасия Данилина.

Центр психологического развития МАГУ «Арктический вектор» приглашает всех желающих бесплатно послушать опытных специалистов. Более подробную информацию об образовательном лектории, расписании и темах новых встреч ищите на сайте МАГУ и смотрите в ролике.

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