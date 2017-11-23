Библиотека «Северное сияние» отметила 55-летие

23 Ноября 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Библиотека-филиал №8 «Северное сияние» отметила свой 55-летний юбилей. По случаю торжественной даты сотрудники филиала устроили своим читателям семейный праздник.

«Северное сияние» — одна из старейших детских библиотек города, которая была открыта 10 сентября 1962 года, в помещение на улице Морской, 5 учреждение перебралось только в 1976 году.

Поздравить сотрудников филиала и его читателей приехали депутаты Совета депутатов Мурманска.

«Библиотека для этого микрорайона имеет очень важное значение. Те ее первые читатели, которые приходили за книгами в 70-е годы, сегодня водят сюда своих детей, — рассказал депутат Совета депутатов Юрий Лимонов. — Совет депутатов в приоритетном порядке предусматривает финансирование всех мероприятий, связанных с развитием библиотечной системы Мурманска, это инвестиции в будущее – в формирование интеллектуального потенциала нашего города».

В 2013 году библиотека была отремонтирована. Сейчас это современное и комфортное культурно-просветительское учреждение города, в котором много новых книг (после ремонта библиотека получила около трех тысяч новых изданий), развивающих игр, есть условия для детского творчества.

«За последние годы наш филиал изменился до неузнаваемости. Сейчас мы видим красивое и уютное помещение. После реконструкции у нас появился отдельный вход, подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, сегодня библиотека очень хорошо оснащена. Наш фонд насчитывает более 25 тысяч экземпляров книг, филиал посещает более трех тысяч читателей, – поделилась заведующая библиотекой-филиалом № 8 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» Людмила Рыбкина.

Сегодня в библиотеке работает зал детского развития «Олененок», куда с огромным удовольствием приходят дети, их родители, бабушки и дедушки, каждую неделю проводятся занятия в литературно-творческой мастерской «Семицветик». Циклы мероприятий «Воскресенье в библиотеке», «Гостиная выходного дня» очень популярны, и с каждым разом привлекают все больше родителей, людей старшего поколения.

«Городские библиотеки обеспечены всем необходимым, чтобы посетители ни в чем не нуждались: дети читают, играют, занимаются творчеством, работают с компьютером, устраивают мероприятия. Сегодня детские библиотеки — это настоящие культурные центр», – считает депутат Совета депутатов Евгений Суханов.

В филиале на улице Морской есть свой библиотеатр «Солнечный лучик», уже накоплена целая коллекция спектаклей, в которых главными и самыми важными артистами являются юные читатели.

АГМ