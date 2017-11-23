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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

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Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Главная » Образование » В МАГУ пройдет Географический диктант
 
 
 
 
24 Ноября 2017 года, 11:23

В МАГУ пройдет Географический диктант


МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ - В воскресенье, 26 ноября в 12.00 на базе Мурманского арктического государственного университета состоится Международная образовательная акция «Географический диктант». Организатором диктанта выступает Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Акция проводится ежегодно с 2015 года, за это время участие в ней приняло более 250 тысяч человек. В 2017 году диктант выходит на международный уровень, и его участниками смогут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Площадки для его проведения откроются в Европе, Аргентине, странах СНГ, Китае и даже в Австралии.

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Диктант состоит из 30 заданий разной степени сложности и включает проверку знания географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников, составляет 60 минут. Непосредственно на выполнение заданий отводится не более 45 минут. Текст диктанта прочитает заместитель директора ПИНРО доктор географических наук Олег Владимирович Титов.

Одним из главных принципов проведения всероссийской акции является анонимность. На бланках заданий и ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 25 декабря на сайте Русского географического общества.

МАГУ приглашает всех желающих 26 ноября принять участие в написании диктанта на базе нашей площадки по адресу: ул. Капитана Егорова, д. 15, актовый зал (4 этаж). Проверить свои знания может каждый, участие бесплатно. Всю дополнительную информацию о работе региональной площадки можно узнать по телефону 8 (8152) 21-38-30 или электронной почте science@mshu.edu.ru. Начало регистрации участников в 11.00.

 

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