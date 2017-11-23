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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Би-порт
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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Завершается курс просветительских лекций о социальной инклюзии лиц с особыми потребностями
 
 
 
 
24 Ноября 2017 года, 11:40

Завершается курс просветительских лекций о социальной инклюзии лиц с особыми потребностями


МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ - 24 ноября 2017 завершается курс просветительских лекций, посвященный проблеме социальной инклюзии лиц с особыми потребностями, которые проходят на базе ФГБОУ ВО «МАГУ». Данный курс лекций осуществляется в рамках Конкурса моделей работы Грантового конкурса Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

На завершающей встрече - лекции с элементами мастер-класса - все желающие познакомятся с методикой социального проектирования, получат возможность потренироваться в разработке социальных проектов по вопросам социальной инклюзии. Реализация разработанных проектов позволит сделать результаты внедрения авторской модели просветительской работы устойчивыми и обеспечит их рост путем позитивного влияния на развитие местных сообществ Мурманской области.

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