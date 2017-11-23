Завершается курс просветительских лекций о социальной инклюзии лиц с особыми потребностями

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ - 24 ноября 2017 завершается курс просветительских лекций, посвященный проблеме социальной инклюзии лиц с особыми потребностями, которые проходят на базе ФГБОУ ВО «МАГУ». Данный курс лекций осуществляется в рамках Конкурса моделей работы Грантового конкурса Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».
На завершающей встрече - лекции с элементами мастер-класса - все желающие познакомятся с методикой социального проектирования, получат возможность потренироваться в разработке социальных проектов по вопросам социальной инклюзии. Реализация разработанных проектов позволит сделать результаты внедрения авторской модели просветительской работы устойчивыми и обеспечит их рост путем позитивного влияния на развитие местных сообществ Мурманской области.