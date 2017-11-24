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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Би-порт
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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Для учащихся 7-11 классов состоится праздник «Я все с-МАГУ!»
 
 
 
 
24 Ноября 2017 года, 12:30

Для учащихся 7-11 классов состоится праздник «Я все с-МАГУ!»

12 2МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ - 25 ноября 2017 года в 15.00 на факультете математики, экономики и ИТ при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области состоится праздник для учащихся 7-11 классов «Я все с-МАГУ!», посвященный началу работы школы развития «Академия успеха». На празднике ребята смогут принять участие в интеллектуальном квесте «Найди себя», познакомиться с основными направлениями работы школы развития и оставить свою заявку в понравившемся направлении, а также просто хорошо провести время.

Школа развития «Академия успеха» организуется в рамках стратегического проекта «Арктика. Образование. Перезагрузка» программы развития МАГУ как опорного вуза региона. Основной целью школы является привлечение в поле деятельности университета учащихся общеобразовательных учреждений, заинтересованных в изучении основ научного знания вне школьной программы, стимулирование их творческой, поисковой, научно-исследовательской активности. С 1 декабря в рамках творческих лабораторий начнут свою работу первые курсы: «Целочисленная математика», «Школа параметров», «Программирование инфографики», «Программируем играя», «С++ «с нуля», «Электроника и программирование», «Мои первые исследования», «Физика и космос». С наиболее выдающимися результатами обучающиеся школы развития будут принимать участие в различных тематических конкурсах, конференциях, выставках и т.д. Вести занятия будут преподаватели кафедры математики, физики и ИТ.

Руководитель стратегического проекта – начальник отдела сопровождения образовательной деятельности МАГУ, канд. экономических  наук Милякова Лариса Викторовна: «Мурманский регион на сегодняшний день нуждается в высококвалифицированных специалистах. И начинать подготовку этих специалистов нужно уже со школьной скамьи. МАГУ, являясь опорным вузом, начинает работу в этом направлении, открывая школу развития «Академия успеха». Уверены, что ребятам будет интересно заниматься в предлагаемых творческих лабораториях и наша школа поможет им добиться успеха в жизни».

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