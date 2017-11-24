Директора мурманской школы могут оштрафовать за отсутствие у ученика рабочей тетради

24 Ноября 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура провела проверку в одной из школ Мурманска после обращения родителей ученика. Они заявляли, что в образовательном учреждении нарушаются его права на получение образования.

Как выяснилось, в школьном процессе использовались рабочие тетради, приобретенные за счет средств родителей. Но родители одного из учеников рабочую тетрадь не приобрели. В этой связи ребёнок не имел возможности выполнять домашние задания и получать отметки за их выполнение.

«Данный факт свидетельствует о проявлении дискриминации и нарушает право ребенка на получение бесплатного и доступного образования», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По данному факту в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении. Её могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. В целях устранения вышеуказанных нарушений закона директору школы внесено представление об их устранении.

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