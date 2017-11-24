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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманские школьники приняли участие в историческом фестивале
 
 
 
 
25 Ноября 2017 года, 09:43

Мурманские школьники приняли участие в историческом фестивале


МУРМАНСК/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В мурманском лицее №2 прошел городской фестиваль творчества мурманских школьников «От Руси к России: история государства и права». Основная задача фестиваля — повышение интереса учащихся к изучению истории государства и права.

«Мы достаточно серьезно занимаемся правовым воспитанием школьников, у нас сложилась ежегодная традиция в ноябре проводить месячник правовой культуры. Раньше, в основном, это сводилось к беседам, лекциям. В этом году мы впервые решили провести фестиваль и посвятить его 1155-летию зарождения российской государственности,— рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина. — Учащимся предстояло проследить, как развивалось российское право со времен Древней Руси и до наших дней».

Школьники представили свои выступления о развитии государства и права России на творческих площадках: «Древнерусское государство», «Московское государство», «Российская империя», «Советское государство» и «Российская Федерация».

Отличительной особенностью мероприятия стала историческая театрализация, именно таким способом на фестивале были представлены некоторые выступления обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска.

 

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