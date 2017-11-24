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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Международный форум в МАГУ: туризм, дизайн и культура Арктики
 
 
 
 
27 Ноября 2017 года, 10:30

Международный форум в МАГУ: туризм, дизайн и культура Арктики

8 2МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - С 29 ноября по 1 декабря в Мурманске на площадке Мурманского арктического государственного университета пройдет Международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». Организатором мероприятия выступает МАГУ в партнерстве с Национальным фондом подготовки кадров при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Форум направлен на обсуждение вопросов развития креативных индустрий Арктического пространства, а также опыта и перспектив развития северного дизайна в регионе и мировой практике. Ключевыми направлениями работы Форума станут роль опорных вузов в развитии креативных индустрий, актуальные вопросы туристско-рекреационной практики в Арктических территориях, культурные индустрии северных территорий, этнокультура и Арктический дизайн. Кроме того, одной из задач Форума является формирование площадки для взаимодействия участников индустрии креативных технологий.

Трехдневную программу Форума откроет пленарное заседание с участием ректора МАГУ профессора Андрея Михайловича Сергеева, заместителя губернатора Мурманской области Инны Олеговны Погребняк, министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольги Александровны Кузнецовой, председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Борисовича Ершова, руководителя стратегического проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» Татьяны Вячеславовны Ашутовой, исполнительного директора Национального фонда подготовки кадров Ирины Вадимовны Аржановой.

Кроме того, планируется проведение мастер-классов, открытых лекций и организация выставки по тематике Форума. Свои исследования представят специалисты из Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Симферополя, Мурманска, Екатеринбурга, Тюмени, Костромы, Омска, Петрозаводска, Сыктывкара, Ульяновска, а также Финляндии, Норвегии, Германии.

Открытие Международного форума состоится 29 ноября в 10.00 в конференц-зале «Азимут» отеля «AZIMUT». Послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах приглашаются все желающие. Познакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятия Форума можно в официальной группе проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» в «Вконтакте».

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