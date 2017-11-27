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Главная » Образование » Сотрудники «Колэнерго» провели урок по электробезопасности и энергосбережению в мурманской гимназии №1
 
 
 
 
27 Ноября 2017 года, 14:45

Сотрудники «Колэнерго» провели урок по электробезопасности и энергосбережению в мурманской гимназии №1


МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели урок по электробезопасности, энергосбережению и экологии для двадцати семи учеников третьего класса гимназии №1 областного центра. Мероприятие состоялось по приглашению педагогов учебного заведения.

Энергетики напомнили детям необходимую информацию о том, как уберечь себя от электротравматизма:

- запрещено приближаться к электроустановкам и оборванным проводам;

- категорически запрещено набрасывать различные предметы на линии электропередачи, проникать на территории трансформаторных подстанций;

- нельзя влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

- непосредственно под проводами линий электропередачи запрещается разжигать костры и складывать дрова, солому и другие легковоспламеняющиеся предметы;

- нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи, удить под ними рыбу.

Энергетики также напомнили ребятам правила обращения с электроприборами в быту и рассказали как действовать в опасных ситуациях.

Отдельная тема урока была посвящена вопросам энергосбережения и экологии, в рамках объявленного в 2017 году в России Года экологии.

Ребятам рассказали о необходимости экономного использования электроэнергии, бережного отношения к окружающему миру и природным ресурсам, о применении простых энергоэффективных технологий.

На память об уроке специалисты «Колэнерго» подарили детям полиграфическую продукцию с иллюстрациями по основным правилам электробезопасности – тетради и закладки для книг. Для школьной библиотеки энергетики передали книги сказок про безопасное электричество, изданные ПАО «МРСК Северо-Запада».

«Спасибо за то, что в простой, доступной форме напомнили ребятам необходимые правила по обращению с электричеством, энергосбережению. Многие из них мы знаем и соблюдаем. Некоторые факты были интересны не только детям, но и взрослым», - поблагодарила энергетиков классный руководитель Галина Тычина, вместе с детьми пообещав использовать полученные знания в повседневной деятельности.

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