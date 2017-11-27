Новые технологии позволят определить, кто «слил» в сеть ответы на ЕГЭ

27 Ноября 2017 года, 14:52

РОССИЯ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Рособрнадзоре разработали технологию, позволяющую определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть, рассказали «Известиям» в ведомстве.

«Технология разработки и формирования контрольно-измерительных материалов (КИМ) позволяет оперативно выявить регион, в который направлен данный КИМ, пункт проведения экзамена и даже конкретного участника ЕГЭ, — пояснили в пресс-службе Рособрнадзора. — Каждый распечатанный КИМ получил индивидуальные средства защиты, позволяющие идентифицировать его принадлежность конкретному ученику даже по фрагменту фотографии».

По результатам проверки Рособрнадзор выяснил, что в большинстве случаев опубликованные в интернете «свежие» материалы ЕГЭ таковыми не являются.

«Это либо демоверсии, либо варианты КИМ ЕГЭ за предыдущие годы, размещенные Рособрнадзором в открытом доступе, — заявили в пресс-службе. — По сути, речь идет о мошеннических действиях со стороны отдельных лиц. Поэтому информация об интернет-ресурсах, где размещаются КИМ, передается в правоохранительные органы».

В ходе мониторинга Рособрнадзор обнаружил в сети и актуальные фото КИМ ЕГЭ, сделанные с помощью смартфона во время тестирования. Но их было немного: в 2016 году – 33, в 2017 году – 20.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков