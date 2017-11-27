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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В МАГУ завершилось обучение по программе повышения квалификации «Основы сурдоперевода»
 
 
 
 
28 Ноября 2017 года, 10:30

В МАГУ завершилось обучение по программе повышения квалификации «Основы сурдоперевода»

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МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - 24 ноября в Мурманском арктическом государственном университете завершилось обучение по программе повышения квалификации «Основы сурдоперевода», которое было организовано Министерством социального развития Мурманской области и Мурманским арктическим государственным университетом. Данная программа реализуется четвертый год. В 2017 году профессиональный состав участников расширен: обучение проходили социальные работники, педагоги, психологи, руководители учреждений социальной зашиты населения и образования. В подведении итогов реализации программы приняли участие министр социального развития Мурманской области Мякишев Сергей Борисович и ректор МАГУ - доктор философских наук, профессор Сергеев Андрей Михайлович, которые обратили внимание на важность междисциплинарного подхода в решении социальных проблем уязвимых категорий населения Мурманской области, реализованного в рамках курсов «Основы сурдоперевода». Выпускники единодушно выразили мнение о необходимости ежегодного проведения обучения по данной программе, дающей возможность не только овладения основами жестовой речи представителями разных профессий, но и развития ценностных представлений о безграничных возможностях человека, желающего понять другого.

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