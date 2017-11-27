В МАГУ завершилось обучение по программе повышения квалификации «Основы сурдоперевода»

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - 24 ноября в Мурманском арктическом государственном университете завершилось обучение по программе повышения квалификации «Основы сурдоперевода», которое было организовано Министерством социального развития Мурманской области и Мурманским арктическим государственным университетом. Данная программа реализуется четвертый год. В 2017 году профессиональный состав участников расширен: обучение проходили социальные работники, педагоги, психологи, руководители учреждений социальной зашиты населения и образования. В подведении итогов реализации программы приняли участие министр социального развития Мурманской области Мякишев Сергей Борисович и ректор МАГУ - доктор философских наук, профессор Сергеев Андрей Михайлович, которые обратили внимание на важность междисциплинарного подхода в решении социальных проблем уязвимых категорий населения Мурманской области, реализованного в рамках курсов «Основы сурдоперевода». Выпускники единодушно выразили мнение о необходимости ежегодного проведения обучения по данной программе, дающей возможность не только овладения основами жестовой речи представителями разных профессий, но и развития ценностных представлений о безграничных возможностях человека, желающего понять другого.