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О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманский детский сад участвует в эксперименте в сфере образования для детей-инвалидов
 
 
 
 
28 Ноября 2017 года, 17:37

Мурманский детский сад участвует в эксперименте в сфере образования для детей-инвалидов


МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посетил детский сад №97, который принимает участие в областном эксперименте. Целью эксперимента является создание модели образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоит отметить, что на базе учреждения работает два логопедических центра и один консультационный.

«Здесь создана единственная в Мурманской области группа для детей с нарушениями слуха. С ними занимаются высококвалифицированные педагоги и воспитатели. Важно, что такие занятия дают хороший результат», - отметил Андрей Сысоев.

В 2017 году детский сад №97 стал считаться одним из лучших в регионе.

Летом были проведены масштабные ремонтные работы, установлено видеонаблюдение. А в рамках проекта «Доступная среда» приобретено специальное оборудование для детей с физическими проблемами.

АГМ

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