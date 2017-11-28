Мурманский детский сад участвует в эксперименте в сфере образования для детей-инвалидов

28 Ноября 2017 года, 17:37

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посетил детский сад №97, который принимает участие в областном эксперименте. Целью эксперимента является создание модели образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоит отметить, что на базе учреждения работает два логопедических центра и один консультационный.

«Здесь создана единственная в Мурманской области группа для детей с нарушениями слуха. С ними занимаются высококвалифицированные педагоги и воспитатели. Важно, что такие занятия дают хороший результат», - отметил Андрей Сысоев.

В 2017 году детский сад №97 стал считаться одним из лучших в регионе.

Летом были проведены масштабные ремонтные работы, установлено видеонаблюдение. А в рамках проекта «Доступная среда» приобретено специальное оборудование для детей с физическими проблемами.

АГМ