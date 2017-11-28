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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Команда Мурманской области примет участие в III Национальном чемпионате «Абилимпикс»
 
 
 
 
29 Ноября 2017 года, 12:34

Команда Мурманской области примет участие в III Национальном чемпионате «Абилимпикс»


МОСКВА/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Москве состоится III Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». В соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья примут участие более 900 конкурсантов из 75 регионов РФ. Турнир пройдет на базе Российского государственного социального университета.

Мурманскую область на III Национальном чемпионате представит команда победителей регионального этапа «Абилимпикс». Семнадцать участников продемонстрируют профессиональное мастерство в четырнадцати компетенциях.

На мероприятии будут присутствовать эксперты, которые помогали участникам готовиться к соревнованиям.

Также будут представлены различные выставки, мастер-классы, зона профориентации для людей с инвалидностью. Запланирована насыщенная культурная программа.

Соревнования пройдут 1-3 декабря в Москве.

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