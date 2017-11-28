Команда Мурманской области примет участие в III Национальном чемпионате «Абилимпикс»

29 Ноября 2017 года, 12:34

МОСКВА/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Москве состоится III Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». В соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья примут участие более 900 конкурсантов из 75 регионов РФ. Турнир пройдет на базе Российского государственного социального университета.

Мурманскую область на III Национальном чемпионате представит команда победителей регионального этапа «Абилимпикс». Семнадцать участников продемонстрируют профессиональное мастерство в четырнадцати компетенциях.

На мероприятии будут присутствовать эксперты, которые помогали участникам готовиться к соревнованиям.

Также будут представлены различные выставки, мастер-классы, зона профориентации для людей с инвалидностью. Запланирована насыщенная культурная программа.

Соревнования пройдут 1-3 декабря в Москве.