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Сари
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Главная » Образование » Мурманский педагогический колледж: «Мы все талантливы! Дебют 2017»
 
 
 
 
29 Ноября 2017 года, 14:10

Мурманский педагогический колледж: «Мы все талантливы! Дебют 2017»


МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже состоялся традиционный конкурс среди первокурсников «Мы все талантливы! Дебют 2017!». Студенты первых курсов показали все свои творческие способности – кто-то умеет хорошо танцевать, кто-то великолепно петь, а кто-то очень выразителен в чтении стихов, или просто суперкрут в борьбе дзюдо.

Компетентному жюри было очень нелегко, ведь столько талантливых ребят пополнили ряды студентов нашего колледжа. Конкурс проходил по нескольким номинациям: «танец-соло», «танец-дуэт», «выразительное чтение стихотворения», «вокал-соло» и т.д. Современные танцы, танцы с элементами художественной гимнастики, показательные выступления спортсменов, современные и лирические песни, чтение стихов классиков русской поэзии, скрипка, фортепиано – первая часть концерта-конкурса пролетела как на одном дыхании.

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Пока жюри совещалось, зрители могли насладиться второй частью программы – показательными выступлениями старших курсов, чьи таланты были открыты ранее, и кто уже имеет опыт участия в праздниках и концертах, проходящих в Мурманском педагогическом колледже.

По результатам конкурса, в номинации «Танец-соло» победителем стала Катрушева Дария из группы 1-Д, в номинации «Выразительное чтение стихотворения» – Еременко Анастасия из 1-В, «Вокал-соло» – Владимирова Марина из 1-Е. Награду за самый зажигательный бой в показательных выступлениях борьбы дзюдо получила Павлова Анастасия из группы 1-К вместе с партнёром по борьбе. Специальный приз в номинации «Вокал-ансамбль» был присуждён коллективу из группы 1-Е.

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