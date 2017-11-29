Мурманские школьники будут учиться меньше

30 Ноября 2017 года, 11:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ — На период полярной ночи школьники Мурманской области будут учиться по облегчённой программе.

В режим заполярных учащихся вносятся изменения. Теперь начало занятий в первую смену переносится не ранее чем на 8:30, а для односменных школ не ранее чем на 9:30. Учащиеся 1-7 классов освобождаются от домашних заданий на выходные и после контрольных, а старшие классы будут получать меньший объём заданий. Также будут предусмотрены дополнительные каникулы в феврале, пишет vmnews.ru.