Мурманские школьники будут учиться меньше

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
Новое кафе - новое меню Новое кафе - новое меню
Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика» Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика»
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
 
 

Видеоновости16+

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун встретилась с сотрудниками МАГЭ
 
 
 
 

Курсы валют 30.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,2745
0,4048
1 USD
Доллар США
58,3311
-0,0814
1 EUR
Евро
69,2040
-0,2894
10 NOK
Норвежских крон
71,0627
-0,5230
10 SEK
Шведских крон
70,1154
-0,2416
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
3.0 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске разыскивают «работниц газовой службы», которые обокрали квартиру пенсионера
30 Ноября 2017, 11:06
В Мурманске разыскивают «работниц газовой службы», которые обокрали квартиру пенсионера
Виновником смертельной аварии на Беринга оказался военнослужащий
29 Ноября 2017, 19:20
Виновником смертельной аварии на Беринга оказался военнослужащий
В России появится «черный список» воздушных пассажиров
29 Ноября 2017, 16:25
В России появится «черный список» воздушных пассажиров
ЦИК представила концепцию избирательной кампании 2018 года
29 Ноября 2017, 13:52
ЦИК представила концепцию избирательной кампании 2018 года
 
 
 
 

Самое читаемое

Появились подробности наезда поезда на женщину в Апатитах
29 Ноября 2017, 16:45
Виновником смертельной аварии на Беринга оказался военнослужащий
29 Ноября 2017, 19:20
В доме, пострадавшем от взрыва газа в Мурманске, введён режим ЧС
29 Ноября 2017, 19:05
За курение на балконе придётся ответить перед соседом
29 Ноября 2017, 18:00
В Апатитах на железнодорожных путях обнаружено тело пожилой женщины
29 Ноября 2017, 15:01
В Мурманске установят новые памятные знаки
29 Ноября 2017, 18:12
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Мурманские школьники будут учиться меньше
 
 
 
 
30 Ноября 2017 года, 11:19

Мурманские школьники будут учиться меньше


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ —  На период полярной ночи школьники Мурманской области будут учиться по облегчённой программе.

В режим заполярных учащихся вносятся изменения. Теперь начало занятий в первую смену переносится не ранее чем на 8:30, а для односменных школ не ранее чем на 9:30. Учащиеся 1-7 классов освобождаются от домашних заданий на выходные и после контрольных, а старшие классы будут получать меньший объём заданий. Также будут предусмотрены дополнительные каникулы в феврале, пишет vmnews.ru.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта