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Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Апатитах сеть АЗС Statoil подарила книги детям с нарушением зрения
 
 
 
 
30 Ноября 2017 года, 12:15

В Апатитах сеть АЗС Statoil подарила книги детям с нарушением зрения

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АПАТИТЫ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ - еть АЗС Statoil социально ответственная компания, поддерживающая благотворительные проекты в регионах своего присутствия.

С 2017 года сеть АЗС Statoil является партнером благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», созданного в 1994 году по проекту Всемирного Десятилетия Развития Культуры ООН и ЮНЕСКО.

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С 15 сентября по 1 ноября 2017 года на АЗС Statoil в Апатитах проходила специальная акция - клиенты могли приобрести товары на АЗС, отмеченные специальным стикером. 1 рубль с каждого проданного товара сеть АЗС Statoil направила на покупку специальных книг для детей с нарушением зрения.

22 ноября 2017 года от имени своих клиентов сеть АЗС Statoil подарила комплекты современных книг для незрячих детей двум специализирующимся детским садам в городе Апатиты.

Каждый комплект состоит из: двух книг, волшебного карандаша, комплекта «Занимательные задания». Пособия позволяют детям с нарушением зрения пользоваться специальными цветными иллюстрированными рельефными страницами со шрифтом Брайля, а также книжками-игрушками. Такие современные книги улучшают тактильное восприятие, способствуют развитию мелкой моторики и ориентированию в пространстве, помогают приобщить слабовидящих детей к миру литературы и искусства, развивают и сохраняют остаточное зрение.

Сеть АЗС Statoil благодарит жителей города Апатиты за активное участие в проекте и поддержку детей с нарушением зрения.

Сеть АЗС Statoil планирует закупить у Фонда специальные книги для детей с нарушениями зрения и в других регионах присутствия бизнеса.

Подробности на www.circlekrussia.ru.


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