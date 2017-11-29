В Апатитах сеть АЗС Statoil подарила книги детям с нарушением зрения

30 Ноября 2017 года, 12:15

АПАТИТЫ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ - еть АЗС Statoil социально ответственная компания, поддерживающая благотворительные проекты в регионах своего присутствия.

С 2017 года сеть АЗС Statoil является партнером благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», созданного в 1994 году по проекту Всемирного Десятилетия Развития Культуры ООН и ЮНЕСКО.

С 15 сентября по 1 ноября 2017 года на АЗС Statoil в Апатитах проходила специальная акция - клиенты могли приобрести товары на АЗС, отмеченные специальным стикером. 1 рубль с каждого проданного товара сеть АЗС Statoil направила на покупку специальных книг для детей с нарушением зрения.

22 ноября 2017 года от имени своих клиентов сеть АЗС Statoil подарила комплекты современных книг для незрячих детей двум специализирующимся детским садам в городе Апатиты.

Каждый комплект состоит из: двух книг, волшебного карандаша, комплекта «Занимательные задания». Пособия позволяют детям с нарушением зрения пользоваться специальными цветными иллюстрированными рельефными страницами со шрифтом Брайля, а также книжками-игрушками. Такие современные книги улучшают тактильное восприятие, способствуют развитию мелкой моторики и ориентированию в пространстве, помогают приобщить слабовидящих детей к миру литературы и искусства, развивают и сохраняют остаточное зрение.

Сеть АЗС Statoil благодарит жителей города Апатиты за активное участие в проекте и поддержку детей с нарушением зрения.

Сеть АЗС Statoil планирует закупить у Фонда специальные книги для детей с нарушениями зрения и в других регионах присутствия бизнеса.

Подробности на www.circlekrussia.ru.



