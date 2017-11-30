В МАГУ прошёл мастер-класс по каллиграфии для лиц с ОВЗ

30 Ноября 2017 года, 16:26

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ - В преддверии Международного дня инвалидов на факультете искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета состоялся мастер-класс по каллиграфии, который был проведен старшим преподавателем кафедры искусств, сервиса и туризма Татьяной Батовой совместно с Центром сопровождения высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ МАГУ. Мастер-класс проводился в рамках Программы развития опорного университета на 2017-2021 год.

В мероприятии приняли участие обучающиеся ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-интернат №3» (КШИ), имеющие нарушения слуха. Ребята познакомились с историей обучения каллиграфии, узнали о пользе занятий каллиграфией (развитие эстетического вкуса, чувство пропорции и гармонии, выработка усидчивости и терпения). Каждый участник мастер-класса к концу занятия создал свою каллиграфическую работу (новогоднюю открытку) на основе техники красивого письма. Участие в мероприятии также приняли сурдопедагог КШИ Ольга Александровна Павлова, воспитатель КШИ Галина Леонидовна Губенко и ведущий специалист отдела по работе с обучающимися МАГУ Юлия Владимировна Заузольцева.

Проведение в опорном университете мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов направлено на привлечение внимания общества к проблемам инвалидов и к преимуществам, которые социум получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни, а также на защиту их достоинства, прав и благополучия.