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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун встретилась с сотрудниками МАГЭ
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В МАГУ прошёл мастер-класс по каллиграфии для лиц с ОВЗ
 
 
 
 
30 Ноября 2017 года, 16:26

В МАГУ прошёл мастер-класс по каллиграфии для лиц с ОВЗ


МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ - В преддверии Международного дня инвалидов на факультете искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета состоялся мастер-класс по каллиграфии, который был проведен старшим преподавателем кафедры искусств, сервиса и туризма Татьяной Батовой совместно с Центром сопровождения высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ МАГУ. Мастер-класс проводился в рамках Программы развития опорного университета на 2017-2021 год.

В мероприятии приняли участие обучающиеся ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-интернат №3» (КШИ), имеющие нарушения слуха. Ребята познакомились с историей обучения каллиграфии, узнали о пользе занятий каллиграфией (развитие эстетического вкуса, чувство пропорции и гармонии, выработка усидчивости и терпения). Каждый участник мастер-класса к концу занятия создал свою каллиграфическую работу (новогоднюю открытку) на основе техники красивого письма. Участие в мероприятии также приняли сурдопедагог КШИ Ольга Александровна Павлова, воспитатель КШИ Галина Леонидовна Губенко и ведущий специалист отдела по работе с обучающимися МАГУ Юлия Владимировна Заузольцева.

Проведение в опорном университете мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов направлено на привлечение внимания общества к проблемам инвалидов и к преимуществам, которые социум получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни, а также на защиту их достоинства, прав и благополучия.

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