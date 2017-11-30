Сотрудники «Колэнерго» напомнили о правилах электробезопасности мурмашинским школьникам

01 Декабря 2017 года, 10:35

МУРМАШИ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ - Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») продолжают серию уроков по электробезопасности и энергосбережению в образовательных учреждениях Мурманской области. На этот раз его участниками стали третьеклассники школы №1 поселка Мурмаши.

Для 27 ребят занятие по электробезопасности и энергосбережению провел представитель Молодежного совета электросетевой организации Илья Осипов.

В первой части урока школьникам рассказали о правилах поведения вблизи энергообъектов и линий электропередачи, о порядке действий в опасных ситуациях. Также ребятам напомнили правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами.

Вторая часть занятия была посвящена вопросам необходимости использования доступных современных энергосберегающих технологий.

Школьники приняли активное участие в занятии, делились своими наблюдениями, приводили ситуации из жизни.

Для закрепления полученных знаний детям подарили полиграфическую продукцию с памятками по электробезопасности.

Отметим, на специализированном интернет-портале МРСК Северо-Запада «Подружись с электричеством» размещены простые инструкции, наглядные пособия, методические материалы, видеоролики и компьютерные игры по профилактике детского травматизма, которые родители и педагоги могут использовать для проведения бесед с детьми разного возраста.