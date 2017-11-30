В детских садах Печенгского района прохладно

01 Декабря 2017 года, 11:18

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура проверила детские сады Печенгского района и нашла там немало нарушений. Дошкольные образовательные учреждения проверяли на предмет исполнения санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в группах детских садов было выявлено несоблюдение температурного режима. Кроме того, в пищеблоках нарушались условия хранения продуктов, не соблюдались правила отбора и хранения суточных проб готовой продукции.

В отношении руководителей образовательных учреждений возбуждено три дела об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в Территориальный отдел Роспотребнадзора.

Фото: VistaNews.ru