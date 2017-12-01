Мурманская школа №49 отмечает свой 30-летний юбилей

01 Декабря 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в стенах средней общеобразовательной школы №49 праздник – учреждение отмечает 30-летний юбилей. В торжестве приняли участие педагоги, ученики, выпускники. Поздравил школу и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.В школе сегодня обучаются более 1200 детей. Учреждение располагается в двух корпусах. В здании для малышей оборудована хорошая игровая база, а для старшеклассников – научно-исследовательская.

«Особая гордость школы – это наши ученики: победители олимпиад, всевозможных конкурсов и фестивалей, юные спортсмены. Таких высоких результатов им удалось достичь во многом благодаря высокому профессионализму, таланту педагогов», – отметил директор средней общеобразовательной школы №49 Юрий Гугин.

Ученики школы принимают активное участие в олимпиадах и одерживают призовые места. В школе действуют хореографическая, вокальная, хоровая и театральная студии.

Учителя также являются различными участниками и победителями конкурсов. Так, например, «Учитель года» на региональном и всероссийском уровне.