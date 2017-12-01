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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманская школа №49 отмечает свой 30-летний юбилей
 
 
 
 
01 Декабря 2017 года, 16:55

Мурманская школа №49 отмечает свой 30-летний юбилей


МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в стенах средней общеобразовательной школы №49 праздник – учреждение отмечает 30-летний юбилей. В торжестве приняли участие педагоги, ученики, выпускники. Поздравил школу и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.В школе сегодня обучаются более 1200 детей. Учреждение располагается в двух корпусах. В здании для малышей оборудована хорошая игровая база, а для старшеклассников – научно-исследовательская.

«Особая гордость школы – это наши ученики: победители олимпиад, всевозможных конкурсов и фестивалей, юные спортсмены. Таких высоких результатов им удалось достичь во многом благодаря высокому профессионализму, таланту педагогов», – отметил директор средней общеобразовательной школы №49 Юрий Гугин.

Ученики школы принимают активное участие в олимпиадах и одерживают призовые места. В школе действуют хореографическая, вокальная, хоровая и театральная студии.

Учителя также являются различными участниками и победителями конкурсов. Так, например, «Учитель года» на региональном и всероссийском уровне.

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