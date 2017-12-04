Автор Конституции предложил знакомить детей с ней в игровой форме

04 Декабря 2017 года, 11:32

МОСКВА/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Один из авторов Конституции России Сергей Шахрай предложил рассказать школьникам о Конституции игровым способом, пишут РИА Новости. С этой идеей доктор юридических наук намерен обратиться в Министерство образования и науки.

«Я декан факультета МГУ – Высшая школа государственного аудита. К нам поступают выпускники школ по итогам знания такого предмета, как обществознание. Я не понаслышке могу сказать, что и программа, и учебники пока крайне слабые. Поэтому изучение (Конституции) в рамках курса обществознания и курса истории надо совершенствовать», — сказал Шахрай.

Он отметил, что для того, чтобы школьники изучили основной закон России, подача должна быть интересной. Надо представить Конституцию как документ, в котором указаны наши права и свободы. Чтобы достигнуть цели, можно использовать, например, возможности социальных сетей, в которых дети проводят много времени.

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков