В Мурманске подведут итоги работы библиотек за 2017 год

04 Декабря 2017 года, 12:47

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоится заседание Совета директоров государственных и муниципальных библиотек, в ходе которого будут подведены итоге по работе за 2017 год.

Руководители библиотек поднимут текущие вопросы, рассмотрят основные задачи и мероприятия на 2018 год, а также обсудят возможные варианты обеспечения доступности библиотек для лиц с ограниченными возможностями.

На заседании подведут итоги двух областных конкурсов: конкурса «Драйвер библиографических идей» и конкурса «С книгой по жизни». Встреча пройдёт в формате «круглого стола».