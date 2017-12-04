Известный российский дизайнер проведёт открытую лекцию в МАГУ

04 Декабря 2017 года, 15:05

МУРМАНСК / 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском арктическом государственном университете подводятся итоги открытого конкурса эскизов коллекций одежды молодых художников-модельеров и дизайнеров на тему «История о северной идентичности».

Конкурс был запущен в сентябре 2017 года в рамках стратегического проекта опорного вуза «Креативный город – территория развития».

Председатель жюри конкурса – журналист Наталья Туровникова. Наталья многие годы является автором журнала Vogue. Она работала над совместными творческими проектами с ведущими российскими дизайнерами – Вячеславом Зайцевым, Валентином Юдашкиным и другими. В настоящее время работает художником по костюмам в российском кино.

6 декабря в 15:00 в МАГУ состоится открытая лекция Натальи Туровниковой на тему: «О моде серьезно и не очень! Откуда берутся тренды».

8 декабря в 16:00 в арт-галерее «Отпечаток» в МАГУ пройдет выставка и награждение участников конкурса эскизов коллекций одежды.