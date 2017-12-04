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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Известный российский дизайнер проведёт открытую лекцию в МАГУ
 
 
 
 
04 Декабря 2017 года, 15:05

Известный российский дизайнер проведёт открытую лекцию в МАГУ

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МУРМАНСК / 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском арктическом государственном университете подводятся итоги открытого конкурса эскизов коллекций одежды молодых художников-модельеров и дизайнеров на тему «История о северной идентичности».

Конкурс был запущен в сентябре 2017 года в рамках стратегического проекта опорного вуза «Креативный город – территория развития».

Председатель жюри конкурса – журналист Наталья Туровникова. Наталья многие годы является автором журнала Vogue. Она работала над совместными творческими проектами с ведущими российскими дизайнерами – Вячеславом Зайцевым, Валентином Юдашкиным и другими. В настоящее время работает художником по костюмам в российском кино.

6 декабря в 15:00 в МАГУ состоится открытая лекция Натальи Туровниковой на тему: «О моде серьезно и не очень! Откуда берутся тренды».

8 декабря в 16:00 в арт-галерее «Отпечаток» в МАГУ пройдет выставка и награждение участников конкурса эскизов коллекций одежды.

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