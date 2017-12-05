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Жизнь в Мурманске


Сари
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О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
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Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Главная » Образование » В МАГУ обсудили социальные проблемы региона
 
 
 
 
05 Декабря 2017 года, 14:20

В МАГУ обсудили социальные проблемы региона


МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском Арктическом государственном университете сегодня состоялась открытая конференция, посвящённая социальным рискам в современном обществе.

На сегодняшний день проблема противодействия экстремизму является одной из самых важных в сфере безопасности. Старший помощник прокурора Мурманской области по надзору за исполнением законодательства о федеральной безопасности Елена Максимова выступила с докладом, который был посвящён профилактике и выявлению экстремизма в Заполярье. Она осветила задачи работы антитеррористической комиссии по Мурманской области.

«В этом году в Мурманской области совершено 26 преступлений экстремистской направленности. Пять из них – преступления террористического характера. Эти цифры на 20% больше чем в прошлом году», – заявила Максимова. За распространение экстремистской идеологии и демонстрацию фашистской атрибутики в области к ответственности был привлечен 41 человек.

В Мурманске проводят обучение навыкам выявления экстремизма в социальных сетях, после которых люди самостоятельно могут выявлять факты распространения запрещённой информации, отметила помощник прокурора.

Юлия Бреславская, врач Центра медицинской профилактики, рассказала о состоянии проблемы ВИЧ-инфекций в Мурманской области. По данным на 1 ноября 2017 года на территории Заполярья зарегистрировано 6209 случаев заболевания, из них 335 – новые. Случаи ВИЧ фиксируются на всех административных районах Мурманской области, но наиболее пораженным являются Кандалакшский и Кольский районы. 88% людей, живущих с диагнозом ВИЧ – лица трудоспособного возраста 18-49 лет.

В ходе конференции также была освещена деятельность Антинаркотической комиссии Мурманской области. Были поставлены основные задачи в работе на 2018 год.

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