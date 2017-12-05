Студенты Мурманского индустриального колледжа посетили АО «Апатит»

05 Декабря 2017 года, 16:46

КИРОВСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Студенты Мурманского индустриального колледжа продолжают свое участие в проекте «Профориентация – 2025».

В первых числах декабря 14 студентов колледжа приняли участие в мероприятии «Большой день с предприятием», которое было организовано на базе АО «Апатит» в Кировске. Провел мероприятие региональный координатор партпроекта «Профориентация – 2025», депутат Государственной думы Алексей Лященко.

Студентов ознакомили с технологическим процессом и действующим современным горно-обогатительным оборудованием. Они побывали на Кировском руднике с общей протяженностью выработок более 300 км, прошли «профессиональную пробу» в качестве горных проходчиков, побывали на апатит-нефелиновой обогатительной фабрике.

Также студенты побывали в музейно-выставочном центре АО, где посмотрели удивительную коллекцию минералов и приняли участие в интерактивной игре.