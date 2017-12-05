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Главная » Образование » Итоговое сочинение в Мурманской области пройдет 6 декабря
 
 
 
 
05 Декабря 2017 года, 17:00

Итоговое сочинение в Мурманской области пройдет 6 декабря


МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Итоговое сочинение (изложение), в котором планируют принять участие 3445 выпускников Мурманской области, будет проводиться 6 декабря.

Для выпускников текущего года оно является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Итоговое сочинение для использования его результатов при приеме в вузы также могут писать выпускники прошлых лет, обучающиеся профессиональных образовательных организаций.

Сочинение (изложение) начинается в 10:00, продолжительность написания – 3 часа 55 минут. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья время работы может быть увеличено на полтора часа.

Комплекты тем сочинения по пяти направлениям: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество» будут опубликованы за 15 минут до начала итогового сочинения на открытых информационных ресурсах: ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), rustest.ru, gia.edunord.ru, minobr.gov-murman.ru. Учащиеся вправе выбирать любую из этих пяти тем. Тексты изложений будут направлены на электронные адреса образовательных организаций.

Участникам разрешается пользоваться орфографическим словарем при написании сочинения и орфографическим и толковым словарем во время изложения. Запрещено использовать тексты литературного материала: художественные произведения, публицистику и т.д.

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность. Результаты будут объявлены не позднее 20 декабря. В случае получения неудовлетворительного результата, обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение), но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения (изложения), – 7 февраля и 16 мая 2018 года.

«Напоминаю, что участникам итогового сочинения или изложения запрещено иметь при себе средства связи, справочные материалы, собственные орфографические или толковые словари. За нарушение порядка участники удаляются с итогового сочинения. Решение о повторном допуске принимает государственная экзаменационная комиссия. Нами были подготовлены памятки о порядке проведения для участников и их родителей», – сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

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