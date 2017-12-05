В «Лапландии» состоится конкурс научно-инженерных проектов

05 Декабря 2017 года, 19:40

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Центре «Лапландия» 9 и 19 декабря состоится конкурс научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51» «КвантоАрктика».

Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

В конкурсе принимают участие команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет. Первый этап состоится 9 декабря в 15:00, он включает в себя открытие конкурса, презентацию команд, прохождение квест-игры, объявление тем проектов и награждение лучшей команды по итогам квест-игры.

Второй этап (10 – 18 декабря) – это заочная разработка научных и инженерных продуктов, подготовка презентаций к защитам проектов. Третий этап пройдет 19 декабря в 14:00, он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов.