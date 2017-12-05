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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Образование » На ледоколе «Ленин» состоялась встреча, приуроченная ко Дню неизвестного солдата
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 10:26

На ледоколе «Ленин» состоялась встреча, приуроченная ко Дню неизвестного солдата


МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В информационном центре по атомной энергии на музее-ледоколе «Ленин» состоялась Историческая гостиная. В мероприятии, приуроченному ко Дню неизвестного солдата, учащиеся из школ Заполярья встретились с почетными гражданами города, представителями регионального поискового движения, писателями и активистами.

«Дата – 3 декабря – выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немцев под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Неизвестный солдат отдал свою жизнь, лишился имени, но стал родным для всех, кто живёт и будет жить в нашей огромной стране», – подчеркнул региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Михаил Белошеев.

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Серии таких встреч направлены на то, чтобы пробудить интерес и уважение к истории у молодого поколения, показать архивные фотографии и рассказать о подвигах героев войны, чьи имена так и остались неизвестными.

«Любое историческое собрание рассказывает в первую очередь о том, какие факты имели место, а какие факты, может быть, немного неправильно рассказаны исторически», – отметил председатель регионального общественного совета партийного проекта Акрамжан Саитбаев.

Завершилась встреча минутой молчания в память о неизвестных солдатах.

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