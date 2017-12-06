Книголюбов в России стало больше

06 Декабря 2017 года, 13:00

МОСКВА/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Опрос ВЦИОМ зафиксировал значительный рост числа книголюбов в России. Этот рост происходит на фоне снижения покупок бумажных книг и роста электронных.

В любви к чтению сегодня признаются 60% россиян (против 48% в 2014). С 36% до 15% сократилась доля граждан, признающихся, что они практически не обращаются к литературным изданиям. Вместе с тем с 45% до 55% стало больше тех, кто называет конкретное число книг, прочитанных за последние три месяца, в среднем – 6,49 книг.

Чаще других к литературным произведениям обращаются жители сел (6,78) и городов-миллионников (6,76), кроме Москвы и Санкт-Петербурга – они, напротив, заметно уступают (5,5). Представители самой молодой возрастной группы (18-24 года), как показал опрос, читают больше остальных (в среднем 6,65 книг), респонденты 60 лет и старше – 5,85. 69% женщин сказали, что любят читать, среди мужчин таких 50%.

Рейтинг популярных источников литературы за три года претерпел существенные изменения: треть россиян (35%) сегодня читает книги в глобальной сети. Приобретают печатные экземпляры сегодня 24% респондентов. Отмечается небольшой рост популярности библиотек: с 8% до 13%.

«У россиян усиливается тяга к чтению книг, и причин тому может быть несколько. Возможно, СМИ и кино не в состоянии удовлетворить растущий интерес к истории России, сильно подогретый в этом году столетием Октябрьской революции, или же россияне всерьез взялись за самообразование, не особенно-то надеясь на ВУЗы и свои старые дипломы. Или же граждане обращаются к книгам, постепенно отстраняясь от телевизора, в котором в последнее время все больше негатива и насилия. Бумажные книги стоят недешево, и россияне предпочитают бесплатно читать электронные версии книг в интернете, перечитывать домашнюю библиотеку, брать книги у друзей», – заявил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.