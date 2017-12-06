Более 100 молодых северян получат премии Губернатора Мурманской области

06 Декабря 2017 года, 17:17

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В филармонии 7 декабря в 12:00 состоится торжественная церемония вручения премий Губернатора одаренным детям и учащейся молодежи. Поощрениями главы региона будут отмечены молодые люди, проявившие себя в науке, искусстве, спорте, общественной работе, а также лауреаты литературной премии имени Константина Баева и Александра Подстаницкого.

Среди лауреатов премии по итогам 2016/2017 учебного года – 100 одарённых ребят из Ковдорского и Кольского районов, Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатитов, Никеля, Заполярного, Кандалакши, ЗАТО Видяево, Александровск и Североморск, города Полярные Зори, Зеленоборского и Ловозера. Размер премии 18,5 тысячи рублей.

Премий «Олимп» по 50 тысяч рублей каждая за успехи в учебной и научной деятельности удостоены Ксения Бричка (МГТУ) и Евгений Михайлов (Хибинская гимназия, Кировск); за успехи в области искусств – Никита Витусевич (детская музыкальная школа им. Э. С. Пастернак, Североморск); за успехи в спортивной деятельности – Павел Самусенко (школа №4, детско-юношеская спортивная школа Полярных Зорь), за активное участие в общественно полезной деятельности – Ирина Гапонова («Волонтеры Победы», Мурманск).