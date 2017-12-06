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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В научной библиотеке пройдет акция, посвященная продвижению чтения в электронном формате
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 19:06

В научной библиотеке пройдет акция, посвященная продвижению чтения в электронном формате


МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 14 декабря в 10:00 состоится акция «Читай книги в цифре!», посвященная продвижению чтения в электронном формате.

В обзоре литературы «Один клик до лучших книг» будут представлены новинки онлайн библиотеки ЛитРес – самой известной электронной библиотеки в России, которая предлагает своим читателям разнообразные издания развлекательного жанра, фантастику, детективы, прозу, любовные романы, а также деловую литературу.

«Жить проще» – так называется электронная презентация о гаджетах, предназначенных для облегчения и усовершенствования жизни человека.

Почётным гостем акции станет «РОББО Клуб» Мурманска. Инновационный проект является резидентом фонда Сколково, он получил поддержку Агентства стратегических инициатив и Министерства образования и науки России, вошёл в топ-6 технологий для обучения детей по версии экспертного проекта о технике hi-tech.mail.ru. На оборудовании «РОББО» обучаются около 10000 детей в 30 российских школах, 40 финских школах и 31«РОББО Клубах». В рамках акции «РОББО Клуб» проведет бесплатный мастер-класс для детей от 7 до 15 лет.

Все желающие смогут познакомиться со средой программирования Скретч, запрограммируют робототехническую платформу с использованием различных датчиков. Настоящих интеллектуалов и фанатов робототехники ждёт интерактивная игра «Знатокам умных машин».

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