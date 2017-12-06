В научной библиотеке пройдет акция, посвященная продвижению чтения в электронном формате

06 Декабря 2017 года, 19:06

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 14 декабря в 10:00 состоится акция «Читай книги в цифре!», посвященная продвижению чтения в электронном формате.

В обзоре литературы «Один клик до лучших книг» будут представлены новинки онлайн библиотеки ЛитРес – самой известной электронной библиотеки в России, которая предлагает своим читателям разнообразные издания развлекательного жанра, фантастику, детективы, прозу, любовные романы, а также деловую литературу.

«Жить проще» – так называется электронная презентация о гаджетах, предназначенных для облегчения и усовершенствования жизни человека.

Почётным гостем акции станет «РОББО Клуб» Мурманска. Инновационный проект является резидентом фонда Сколково, он получил поддержку Агентства стратегических инициатив и Министерства образования и науки России, вошёл в топ-6 технологий для обучения детей по версии экспертного проекта о технике hi-tech.mail.ru. На оборудовании «РОББО» обучаются около 10000 детей в 30 российских школах, 40 финских школах и 31«РОББО Клубах». В рамках акции «РОББО Клуб» проведет бесплатный мастер-класс для детей от 7 до 15 лет.

Все желающие смогут познакомиться со средой программирования Скретч, запрограммируют робототехническую платформу с использованием различных датчиков. Настоящих интеллектуалов и фанатов робототехники ждёт интерактивная игра «Знатокам умных машин».