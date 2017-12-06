В научной библиотеке состоится презентация новых книг Владимира Сорокажердьева

МУРМАНСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию новых книг поэта, краеведа, публициста, члена Союза писателей России Владимира Сорокажердьева – «Берёзовый сад» и «Кольский острог-город Кола». Встреча пройдет 16 декабря в 15:00.
В сборник «Берёзовый сад» вошли стихи 2015-2017 гг., посвященные природе, Мурманску, размышлениям о жизни. Книга «Кольский острог – город Кола» будет представлена читателям уже в третьем дополненном издании. В ней автор подробно рассказывает об истории древнейшего поселения Кольской земли, о строительстве и развитии города. Издание богато иллюстрировано, содержит много фотографий, карт, графиков, рисунков.
На презентацию приглашены писатели, поэты, краеведы. О творческом пути литератора расскажут специалисты библиотеки, прозвучат стихи автора.