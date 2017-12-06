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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » 11 декабря стартует первый чемпионат профмастерства IT-специалистов DigitalSkills
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 11:06

11 декабря стартует первый чемпионат профмастерства IT-специалистов DigitalSkills


ИННОПОЛИС/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В Иннополисе (Татарстан) 11-15 декабря пройдёт Первый отраслевой чемпионат WorldSkills в сфере информационных технологий – DigitalSkills.

В чемпионате примут участие около 100 конкурсантов в возрасте от 18 до 28 лет. Это специалисты компаний IT-сектора, студенты вузов и колледжей, фрилансеры из более чем 15 регионов страны. Их умения и навыки будут оценивать около 120 экспертов.

«Чемпионат призван содействовать подготовке квалифицированных кадров для новых высокотехнологичных производств. С переходом нашей страны на цифровую экономику их будет становиться всё больше. Но сами по себе технологии без людей неэффективны, поэтому подготовка специалистов должна быть не меньшим приоритетом, чем развитие технологической составляющей», – отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы Роберт Уразов.

Основные компетенции чемпионата – «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», «Программные решения для бизнеса», «Веб-разработка и дизайн», «Мобильная робототехника», «Графический дизайн». В соревновательную часть также включены специальности блока FutureSkills: анализ защищённости информационных систем от внешних угроз, разработка мобильных приложений, разработка решений с использованием технологий блокчейн, дополненной и виртуальной реальности.

Сборная WorldSkills-Russia заняла первое место в общекомандном зачёте по баллам в ходе 44-го чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017. Сборная была представлена 58 конкурсантами и 52 экспертами из 24 регионов и участвовала в соревнованиях по всем 52 компетенциям. Школьница из Кандалакши, Софья Попкова в команде с Маргаритой Дерунец из Хабаровска заняла второе место на WorldSkills Competitions по компетенции «Электромонтажные работы». А Николай Афанасьев и Вероника Лепейко стали лучшими в выполнении второго модуля по монтажу реверсивного пуска двигателя.

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