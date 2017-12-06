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Главная » Образование » В Мурманской области итоговое сочинение и изложение написали 3375 выпускников
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 11:49

В Мурманской области итоговое сочинение и изложение написали 3375 выпускников


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области 6 декабря 3298 выпускников 11-х классов написали итоговое сочинение и 77 выпускников – итоговое изложение.

Комплект тем сочинений был опубликован за 15 минут до начала работы на открытых информационных ресурсах. Тексты изложений направлены в установленное время на электронные адреса образовательных организаций Мурманской области.

В 2017/2018 учебном году Мурманской области были предложены следующие темы: «Когда измену можно простить?», «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?», «Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?», «Чем смелость отличается от безрассудства?», «Бывает ли общественное мнение ошибочным?».

«Итоговое сочинение (изложение) мы пишем уже четвертый год, его результат является одним из условий допуска выпускников к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Сочинение позволяет проверить широту кругозора, умение мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы, владение речью. Кроме того, сочинение относится к индивидуальным достижениям абитуриентов, за которые вуз может дополнительно начислить баллы к сумме результатов ЕГЭ», – отметила министр образования Наталия Карпенко.

Оценивание итогового сочинения (изложения) проводится по системе «зачет»/«незачет». Повторно написать его смогут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, выпускники прошлых лет и выпускники, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его выполнение по уважительным причинам. Для этого предусматриваются дополнительные сроки – 7 февраля и 16 мая 2018 года.

Узнать свои результаты участники смогут не позднее 20 декабря.

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