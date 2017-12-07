В МАГУ состоялось открытие XVI Масловских чтений

07 Декабря 2017 года, 14:10

МУРМАНСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском арктическом государственном университете 6 декабря состоялось открытие межрегиональной научно-практической конференции «Масловские чтения».

Традиционно была вручена ежегодная премия им. В. С. Маслова за вклад в культуру нашего региона. Лауреатом премии стала Светлана Солдатова, генеральный директор телекомпании ТВ-21. Кроме того, на протяжении многих лет Светлана Юрьевна с успехом организует международный кинофестиваль «Северный характер».

«Фестиваль «Северный характер» вырос из частной инициативы тех людей, которым захотелось смотреть кино и разделить эту радость с друзьями. В этом году он признан Национальным событием 2017 года. Если бы не было моих друзей, партнеров, мурманчан, зрителей, тех, кто нам помогает, студентов, которые переводят фильмы, волонтеров — ничего бы этого не было. У нас замечательные люди!» — рассказала обладательница премии.

Так начались традиционные Масловские чтения в МАГУ. Участников ожидают выступления писателей, журналистов и студентов, которые подготовили доклады об истории, литературе, журналистике и родном крае. На протяжении нескольких дней в стенах опорного вуза будут затрагиваться актуальные вопросы литературы и культуры Кольского Севера, а кадеты Нахимовского училища поднимут тему военной журналистики.

Закрытие конференции и подведение итогов состоится 9 декабря.